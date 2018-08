Von: Redaktion DER FARANG | 22.08.18

BANGKOK: Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun hat am Dienstag Admiral Pongthep Nuthep nach Thonburi entsandt, um 16 von einem Großbrand betroffenen Familien zu helfen.

Der Privy Councillor und Vorsitzende der Rajaprajanugroh Foundation unter der Schirmherrschaft des Königs überreichte den 16 obdachlos gewordenen Familien im öffentlichen Pavillon des Wat Yai Srisuphan im Stadtteil Thonburi Daunendecken und Küchengeschirr. Das Feuer hatte um kurz nach 13 Uhr die Häuser in der Gemeinde Samakkhi Srisuphan hinter dem Wat zerstört. Als der Brand ausbrach, waren nur Kinder und ältere Menschen in den Gebäuden. Sie konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Alle Familien verloren ihr Hab und Gut. Der Admiral teilte den Obdachlosen mit, der König habe an sie gedacht, nachdem er in Berichten vom Feuer erfahren habe.