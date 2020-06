Sechs Bewohner von Pflegeheim in Wien mit Covid-19 gestorben

Wien (dpa - In einem Pflegewohnheim in Wien sind sechs Bewohnerinnen und Bewohner an oder mit Covid-19 gestorben.

Nach Angaben eines Sprechers der Einrichtung handelte es sich um hochbetagte Menschen mit teils schweren Vorerkrankungen. 19 Menschen seien positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden, neun davon seien im Krankenhaus. Anfang Juni seien bei einem Screening von Personal und Bewohnern zunächst zwei Fälle festgestellt worden, hieß es. Bei zusätzlichen Tests seien die weiteren Infektionen aufgefallen. Die Todesfälle wurden über einen Zeitraum von rund zwei Wochen verzeichnet. Das Haus hat rund 270 Bewohner. Die Besuchs- und Hygieneregeln in Wien in solchen Heimen sind nach Darstellung eines Sprechers der Stadt vergleichsweise streng.