Ein Leser hat einen nützlichen Hinweis betreffend auf die Öffnungszeiten des „Pratunam Floating Night Market“, der in der Nachricht „Schwimmender Markt in Pratunam“ (FA04/2020) vorgestellt wurde:

Sehr geehrte Redaktion, in der Ausgabe FA04/2020 berichten Sie in der Rubrik „Schon gehört Bangkok“ von dem neu eingerichteten Floating Night Market in Bangkok und schreiben, dass er täglich stattfinden würde. Ich begab mich am letzten Sonntagabend an den beschriebenen Ort und sah – nichts! Außer eine große Tafel mit der Aufschrift „Night Floating Market – Except Sunday“. Sie beginnen Ihren kleinen Artikel mit der Feststellung, dass Touristen besonders am Wochenende gern derartige Sehenswürdigkeiten besuchen, aber hier ist nun ausgerechnet am Sonntag Ruhetag. Nix also mit „täglich“! Diese Information ist bestimmt auch für andere Leser interessant, die sich am Sonntagabend nicht unbedingt vergeblich ins Bangkoker Verkehrsgetümmel stürzen wollen wie ich.

Helmut Riege, Jomtien

Anm. d. Red.: Sehr geehrter Herr Riege, vielen Dank für den Hinweis. Wir haben ihn online bereits ergänzt (Schwimmender Markt in Pratunam). An alle Leser: Aktuell muss damit gerechnet werden, dass der Markt wegen der Covid-19-Situation geschlossen ist!

