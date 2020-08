Von: Björn Jahner | 02.08.20

PATTAYA: Das Restaurant Schwiizerstübli & Burgerhouse ist umgezogen und empfängt seine Gäste ab sofort in herrlich ruhiger Lage am einladenden Pool in der Soi 4 des Chokchai Village 7 in der Soi Khao Noi.

Wie auch am alten Standort umfasst das Angebot Schweizer Küche und Thai Food. Selbstverständlich werden alle Speisen frisch auf Bestellung zubereitet.



Wechselnde Tagesgerichte und Stammtisch am Pool

Bekannt ist das Lokal für sein Original Schweizer Käsefondue und für sein Angebot wechselnder Tagesgerichte inklusive Salat und Dessert ab 210 Baht. Geselligkeit und Heimatverbundenheit werden beim regelmäßigen Stammtisch gepflegt.