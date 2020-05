Von: Redaktion DER FARANG | 18.05.20

Foto: The Indian Express

BANGKOK: Die thailändische meteorologische Behörde (TMD) teilte in ihrem heutigen Bulletin mit, dass an der Westküste in den südlichen Provinzen Ranong, Phang-nga, Phuket, Krabi, Satun und Trang von Montag bis Mittwoch schwere Regenfälle erwartet werden, die auf den Einfluss des sich entwickelnden Orkans Amphan zurückzuführen sind.

"Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich der Sturm während der nächsten 12 Stunden zu einem schweren Wirbelsturm verstärken wird.

Die Behörde warnte Fischer und andere Seeleute, die Andamanensee mit besonderer Vorsicht zu befahren.