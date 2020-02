Schweizer verlängern Vertrag mit Nationaltrainer Petkovic

Written by: Redaktion DER FARANG | 26/02/2020

BERN (dpa) - Dreieinhalb Monate vor dem Beginn der Europameisterschaft hat der Schweizerische Fussballverband den Vertrag mit seinem Nationaltrainer Vladimir Petkovic um zwei Jahre verlängert.

Das gab der SFV am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt. Der 56-Jährige wurde 2014 als Nachfolger von Ottmar Hitzfeld verpflichtet und führte die Schweizer seitdem zur EM 2016, WM 2018 und zur EM 2020. Dort trifft das Team um die Bundesliga-Profis Yann Sommer, Admir Mehmedi und Breel Embolo in der Vorrunde auf Italien, Wales und die Türkei. Vorher sind die Schweizer am 31. Mai noch Testspielgegner der deutschen Nationalmannschaft.