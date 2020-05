Schweizer Museen öffnen wieder - Hopper bei Beyeler verlängert

Written by: Redaktion (dpa) | 07/05/2020

BASEL: Das renommierte Schweizer Museum Fondation Beyeler in der Nähe von Basel öffnet nach der Corona-Zwangspause am kommenden Montag wieder seine Türen. An diesem Donnerstag beginnt nach Angaben des Museums der Vorverkauf für Tickets. Das Museum hält Desinfektionsmittel bereit und sorgt für Abstand zwischen den Besuchern. Die eigentlich nur bis 17. Mai angekündigte Ausstellung mit Landschaftsdarstellungen des US-Malers Edward Hopper läuft nun bis zum 26. Juli. Die ab Mai geplante Goya-Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Museo Nacional del Prado in Madrid wurde verschoben. Auf wann, stand zunächst noch nicht fest.

Das Kunstmuseum in Bern, das durch das Erbe des Gurlitt-Nachlasses berühmt geworden ist, öffnet kommenden Dienstag wieder, ebenso das dazugehörige Zentrum Paul Klee. In Zürich öffnet das Museum Rietberg auch am Dienstag wieder, das Kunsthaus Zürich steht Besucherinnen und Besuchern ab Freitag in einer Woche (15. Mai) wieder offen. Es zeigt noch bis Juli Darstellungen von Ottilia Giacometti, der Tochter von Giovanni und Schwester von Alberto Giacometti.

Andere Schweizer Museen bleiben trotz der Lockerung der Corona-Maßnahmen vorerst zu, darunter die Fondation Pierre Giannadda in Martigny und das dem Komiker Charlie Chaplin gewidmete Museum «Chaplin's World» in Corsier sur Vevey, beide in der Nähe des Genfersees.