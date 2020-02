Von: Björn Jahner | 29.02.20

PATTAYA: Auch der größte Thailand-Fan sehnt sich manchmal nach einem Stück Heimat in den Tropen – selbst wenn der Wunsch nur kulinarischer Natur sein sollte. Als Geheimtipp unter Schweizer Urlaubern und Residenten in der Pattaya-Darkside, wie der östliche Stadtrand jenseits der Sukhumvit Road auch genannt wird, gilt das Schwiizerstübli in der Soi Nongmaikaen 12. Nicht nur wegen seiner authentischen Küche aus der Alpenrepublik, sondern auch wegen seinem Schweizer Wirt, der immer ein offenes Ohr für seine Gäste hat.

Die noch junge Erfolgsgeschichte des Restaurants begann in der Soi Nern Plub Wan, wo es ursprünglich unter dem Namen Burger House am 1. Februar 2019 eröffnet wurde. Neben liebevoll und mit hochwertigen Zutaten zubereiteten Burgern wurde auch hier bereits eine kleine Auswahl an Schweizer Spezialitäten und Thai-Food angeboten.

Um die überraschend hohe Nachfrage nach Schweizer Gerichten, aber auch das Bedürfnis vieler Gäste nach einem Stück Heimat in Pattaya zu bedienen, entschloss sich Wirt Roland, Schweizer Küche nicht nur im Speiseangebot des Lokals in den Vordergrund zu stellen, sondern dies auch mit einem neuen Namen zum Ausdruck zu bringen: Schwii­zerstübli. Da ohnehin der Umzug zum heutigen Standort anstand, hätte der Zeitpunkt zum Namenswechsel nicht besser gewählt werden können.

Schweizer Küche, Thai Food & Burger

Das bewährte Team vom Schwiizerstübli heißt seine Gäste dienstags bis sonntags von 11 bis 22 Uhr willkommen. Jeden Sonntag trift sich im Lokal zudem der Schweizer Stammtisch.

Seit dem 2. Juli letzten Jahres wird im Schwiizerstübli alles aufgetischt, wofür die Schweiz in kulinarischer Hinsicht bekannt ist: Von Älplermagronen über Cordon bleu, Hackbraten Piccata und Rösti bis zu Zürcher Geschnetzeltes. Und nicht zu vergessen: Original Schweizer Käsefondue, das nicht nur das beste Wundermittel gegen Heimweh ist, sondern auch der kulinarische Höhepunkt einer jeden geselligen Runde unter Freunden. Und während den Männern beim Käseschmaus das Wasser im Munde zusammenläuft, genießen die Thai-Partnerinnen die einheimische Fondue-Variante – Jim Jum. Das Speiseangebot umfasst darüber hinaus viele weitere Thai- und Isaan-Food-Gerichte. Unter den Gästen sehr beliebt sind zudem die vier täglich wechselnden Tagesmenüs für 210 Baht inklusive Salat und Dessert.

Jede Speise wird frisch zubereitet

Auf ihre Kosten kommen auch alle, die im ehemaligen Burger House ihre erwiderte Liebe zu Burger-Buns und -Pattys fanden. Zwar bestimmt Fast Food nicht mehr den Namen des Lokals, doch hausgemachte Burger sind auch im Schwiizerstübli weiterhin erhältlich, weshalb es immer noch den Beinamen Burger House trägt.

Egal, ob das kulinarische Herz nun für Schweizer Hausmannskost, Käsefondue, Burger oder Thai Food schlägt. Alle Gäste wissen zu schätzen, dass jedes einzelne Gericht stets auf Bestellung frisch zubereitet wird – das Erfolgsrezept des Schwiizerstübli. Ein Stück Heimat in der Ferne bedeutet für die Schweizer Besucher des Lokals wiederum auch, dass sie mit Wirt Roland auch auf „Schwiizerdütsch“ quatschen können. Zum Beispiel beim Schweizer Stammtisch, der sich hier immer sonntags um 10 Uhr trifft.

Das Schwiizerstübli hat dienstags bis sonntags von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Das Restaurant befindet sich direkt gegenüber vom Udomsuk Village und nahe der Feuerwache in Nongprue. Parkplätze sind ausreichend vorhanden.