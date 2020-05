Schweizer Fußball entscheidet am 29. Mai über Saison-Fortsetzung

BERN: Die Schweizer Fußball-Liga entscheidet am 29.

Mai über die Fortsetzung der Saison. An diesem Tag ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung anberaumt. Zwei Tage vorher steht im Bundesrat eine Sitzung zu weiteren Lockerungen der Maßnahmen im Zuge der Coronavirus-Pandemie an. In der vergangenen Woche hatte die Politik den ersten beiden Ligen in Aussicht gestellt, den Spielbetrieb ohne Zuschauer ab dem 8. Juni zu erlauben. Ab dem 11. Mai ist es den Proficlubs wieder erlaubt, unter Einhaltung von bestimmten Sicherheitsmaßnahmen das Mannschaftstraining wieder aufzunehmen.