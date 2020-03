Von: Redaktion (dpa) | 18.03.20 | Überblick

BERN: Die mit Spannung erwartete Volksabstimmung über eine Begrenzung der Einwanderung in die Schweiz findet nicht statt. Die Regierung sagte den Termin am 17. Mai wegen der Coronavirus-Pandemie am Mittwoch ab.



Eine freie Meinungsbildung mit Veranstaltungen und Aktionen sei angesichts der Einschränkungen bei der Versammlungsfreiheit nicht möglich. Es gibt weitere Termine für Volksabstimmungen in diesem Jahr, am 27. September und 29. November. Ein solcher Schritt war schon einmal nötig: 1951 sagte die Regierung eine Abstimmung wegen einer damals grassierenden Maul- und Klauenseuche ab.

Schweiz entlastet Schuldner: Zwangsvollstreckungen ausgesetzt

BERN: Wegen der außerordentlichen Coronavirus-Lage hat die Schweizer Regierung Zwangsvollstreckungen gegen Menschen und Unternehmen mit Schulden ausgesetzt. Geldforderungen könnten frühestens wieder ab 20. April eingefordert werden, teilte die Regierung am Mittwoch mit.

«Damit sollen Schweizer Unternehmen in diesem Bereich eine gewisse Entlastung erfahren», hieß es. «Der Bundesrat reagiert mit dem Rechtsstillstand auf den Umstand, dass durch die außerordentlichen Maßnahmen, namentlich durch die Schließung von Restaurants und Geschäften, zahlreiche Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten geraten werden.»

Schweiz rationiert Abgabe von Medikamenten

BERN: Nach einem Ansturm bei den Apotheken werden in der Schweiz bestimmte Medikamente rationiert.

Das beschloss die Regierung am Mittwoch. Ab sofort dürfe nur noch eine Packung pro Einkauf abgegeben werden, teilte die Regierung mit. Sie hatte am Montag den Notstand ausgerufen und kann solche Maßnahmen deshalb per Notrecht durchsetzen. Betroffen seien alle verschreibungspflichtigen Medikamente sowie Produkte wie Aspirin, Calciumpräparate, gewisse Hustenmittel, Paracetamol, Ibuprofen, Diclofenac, Mefenaminsäure oder Produkte mit Codein. Eine spezielle Regelung gilt für chronisch Kranke: Auf Verschreibung des Arztes darf ihnen der Bedarf von bis zu zwei Monaten gedeckt werden. Die Regeln gelten sechs Monate..

Hunderte Soldatinnen und Soldaten eingerückt

BERN: In der Schweiz sind Hunderte Soldatinnen und Soldaten zur Unterstützung der Krankenhäuser eingerückt.

Es ist die größte Mobilmachung seit dem Zweiten Weltkrieg, wie Verteidigungsministerin Viola Amherd sagte. Der erste Reservekräfte mit Sanitätsausbildung seien am Dienstag problemlos eingerückt, sagte der Armeechef Operationen, Aldo Schellenberg, am Mittwoch im Schweizer Rundfunk SRF. Sie seien für den Einsatz bestens vorbereitet: «Die spezialisierten Sanitätsformationen üben in der Rekrutenschule und auch in den Wiederholungskursen genau diese Fälle. Dazu gehört die Unterstützung von Spitälern in der Pflege oder in der Logistik.»

Insgesamt will die Armee zunächst bis Ende Juni 8.000 Männer und Frauen zur Verfügung stellen. Sie sollen in der Patientenpflege, aber auch Logistik, etwa dem Transport von Kranken, eingesetzt werden.