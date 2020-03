Zweiter Todesfall in der Schweiz

BERN: 281 Personen wurden per Sonntagabend in der Schweiz mit dem Coronavirus Covid-19 Virus infiziert.

Das Covid-19 fordert am Sonntagmorgen ein zweites Todesopfer, ein 76-jähriger Schweizer aus Liestal, Kanton Baselland. Der Verstorbene gehörte zu der Risikogruppe, weil er an einer Herzerkrankung, hoher Blutdruck und Alters-Diabetes gelitten hatte.

Grenze zu Italien bleibt offen

BERN: Am Sonntag teilte der Bundesrat an einer Medienmitteilung mit, dass Die Grenze zu Italien weiter geöffnet ist. Erwerbstätige mit Ausländerausweis G können weiterhin die Grenze überqueren, um ihrer Berufstätigkeit nachzugehen. Die Sicherstellung des Tessiner Gesundheitssystems muss jedoch gesichert sein, so informierte der Bundesrat.

Für alle anderen Reisenden wurde von den italienischen Behörden strenge Einschränkungen erlassen. So wird von Schweizern und in der Schweiz niedergelassenen Personen verlangt, dass sie sich nicht in die vom Coronavirus betroffenen Regionen begeben.

Auch um den Warenverkehr zwischen Italien und der Schweiz nicht zu unterbrechen, bleibt die Grenze ebenfalls geöffnet.

Schweiz empört über deutsches Ausfuhrverbot für Schutzmasken

ZÜRICH/BERLIN: Das deutsche Ausfuhrverbot für Schutzkleidung zum Kampf gegen das neue Coronavirus hat laut einem Medienbericht zu diplomatischen Spannungen mit der Schweiz geführt. Wie das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) der «NZZ am Sonntag» mitteilte, habe die Eidgenossenschaft den deutschen Botschafter vorgeladen und sei auch bei den zuständigen Ministerien in Berlin vorstellig geworden. «Bei diesen Kontakten wurden die deutschen Behörden mit Nachdruck aufgefordert, die blockierten Sendungen umgehend freizugeben», zitiert die Zeitung aus einer Antwort des Seco.

Laut «NZZ am Sonntag» wird derzeit ein Lastwagen eines Schweizer Unternehmens von deutschen Zollbehörden daran gehindert, in die Schweiz zu fahren. Der Lastwagen sei mit 240 000 Schutzmasken beladen. Laut dem Seco sei das kein Einzelfall.

Die deutsche Bundesregierung hatte am Mittwoch ein Ausfuhrverbot für medizinische Schutzausrüstung erlassen. Da die Schweiz kaum medizinisches Verbrauchsmaterial produziert, wurde sie hart von der Maßnahme getroffen.

Laut «NZZ am Sonntag» kaufen deutsche Unternehmen große Mengen an Schutzausrüstung unter anderem in China, von denen Teile an Schweizer Firmen weiterverkauft werden. Dieser Vertriebsweg ist aber nun unterbrochen.

Das Nationale Zentrum für Infektionsprävention in der Schweiz hat die Krankenhäuser laut «NZZ am Sonntag» am Freitag angewiesen, dass Ärzte chirurgische Schutzmasken nicht mehr nur zwei sondern acht Stunden tragen sollen.