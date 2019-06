Von: Redaktion DER FARANG | 21.06.19

KOH CHANG: Ein von den USA und Interpol wegen Geldwäsche und Betrugs mit Anlagen in virtuellen Währungen gesuchter Schwede wurde auf Koh Chang festgenommen.

Beamte der Crime Suppression Division (CSD) haben den 45-Jährigen am Dienstag in einem Haus auf der Insel verhaftet. Er wurde seit dem 4. März dieses Jahres in den USA wegen Betrugsabsprache gesucht. Der Schwede hatte mit 12 anderen Personen zusammengearbeitet. Über eine Website wurden 3.575 Menschen um mehr als 11 Millionen Dollar betrogen. Anschließend schlossen der Schwede und seine Geschäftspartner die Website und flohen mit jeweils umgerechnet rund 50 Millionen Baht, erläuterte Oberst Arun Wachirasrisukanya, Superintendent der CSD-Unterabteilung 2. Die US-Behörden hatten der CSD mitgeteilt, dass der Verdächtige nach seiner Flucht mit seiner thailändischen Frau auf der Koh Chang in der Provinz Trat leben würde. Während des Verhörs gab der Schwede zu, die Website betrieben zu haben, um Leute zu ermutigen, in Bitcoins zu investieren. Er soll jetzt den Behörden in den USA übergeben werden. Laut Aussage des US-Justizministeriums droht ihm im Falle einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von maximal 20 Jahren und eine Geldstrafe von maximal 250.000 US-Dollar wegen Wertpapierbetrugs sowie eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren und eine Geldstrafe von maximal 500.000 US-Dollar wegen Geldwäsche.