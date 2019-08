Von: Björn Jahner | 04.08.19

HUA HIN: Ein nicht ganz alltäglicher Fall beschäftigt die Polizei in Hua Hin. Anwohner beschwerten sich über die Bewohner eines dreistöckigen Hauses, denen vorgeworfen wird, nachts unter Schutz stehende Schwalben in das Haus zu locken, um an deren Nester zu kommen, die sie zur besonders bei Chinesen beliebten Schwalbennestsuppe verarbeiten und mit hohem Profit verkaufen.

Da der nächtliche Lärm der Vögel die Nachbarn seit Monaten um den Schlaf bringt und von dem zum Vogelhaus umfunktionierten Gebäude ein bestialischer Gestank ausgeht, informierten sie das Damrongtham Center über die Situation und forderten die lokale Beschwerdestelle der Regierung auf, gegen das Ärgernis vorzugehen. Eine gemischte Einheit aus Soldaten, Polizisten sowie Umwelt- und Tierschützern führte schließlich eine Razzia in dem Gebäude durch. Die Besitzer hatten jedoch bereits das Weite gesucht. Ihnen drohen strafrechtliche Konsequenzen.