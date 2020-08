Von: Redaktion DER FARANG | 11.08.20

BANGKOK: Schulen, Colleges und Universitäten im ganzen Land können am Donnerstag wieder voll geöffnet werden, allerdings unter strengen Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19.

Das Office of the Basic Education Commission (Obec) verschickte am Dienstag einen Brief an alle Bildungsinstitute landesweit, in dem ihnen mitgeteilt wurde, dass sie den Unterricht ab Donnerstag wie gewohnt wieder aufnehmen könnten. Sie müssen jedoch sicherstellen, dass fünf Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit ergriffen werden: Gesundheitschecks, Selbstuntersuchungen, „Thai Chana“-Check-in, Temperatur-Screening, das Tragen von Masken, Händewaschen sowie soziale Distanzierung. Größere Zusammenkünfte von Studenten sind nur nach Information des örtlichen Gesundheitsamtes erlaubt.