Schulbus stürzt in Schlucht - Mindestens 29 Tote

JAKARTA: Beim Sturz eines Schulbusses in eine Schlucht auf der indonesischen Insel Java ist die Zahl der Toten am Donnerstag auf 29 gestiegen. Zuvor seien zwei weitere Menschen in kritischem Zustand ihren Verletzungen erlegen, zitierte die indonesische Nachrichtenagentur Antara News den örtlichen Polizeichef.

An Bord des Busses befanden sich 66 Passagiere, Schüler und Eltern, die auf der Rückfahrt von einem Schulausflug waren, als der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Alter der Opfer war nicht bekannt. Sie gehörten zu einer islamischen Oberschule.

Möglicherweise war ein Bremsversagen Auslöser des Unglücks. Der Bus habe geschwankt, bevor er im Bezirk Sumedang abgestürzt sei, zitierte das Nachrichtenportal Detik.com eine der Überlebenden. «Es hat nach Verbranntem gerochen, und der Fahrer sagte, die Bremse sei ausgefallen.» Ihr sei es später gelungen, sich aus dem Bus zu befreien. Auch ihre beiden Kinder seien in Sicherheit.