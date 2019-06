Schütze tötet im Libanon vier Sicherheitskräfte

BEIRUT (dpa) - Ein Schütze hat in der Hafenstadt Tripoli im Libanon das Feuer eröffnet und vier Sicherheitskräfte getötet. Nach dem Angriff in der Nacht zum Dienstag habe er sich selbst in die Luft gesprengt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur NNA. Die Polizei nahm den Bruder, den Vater und die Frau des Täters fest, wie es aus Militärkreisen hieß. Verteidigungsminister Elias Bou Saab zufolge hatte der Mann in Syrien mit der Terrormiliz Islamischer Staat gekämpft. 2016 und 2017 habe er im Libanon im Gefängnis gesessen.

Im Vergleich zu anderen Ländern des Nahen Ostens gilt der Libanon als relativ sicher. Auch dort kam es zuvor aber bereits zu Anschlägen. In Tripoli - der im Norden gelegenen, zweitgrößten Stadt des Landes - hatten Selbstmordattentäter 2015 zehn Menschen getötet. 2014 hatte es in Tripoli auch Gefechte zwischen Anhängern und Gegnern der Regierung von Syriens Präsident Baschar al-Assad mit mehreren Toten gegeben.

Die Attacke fiel auf das Ende des Fastenmonats Ramadan, der für gläubige Muslime die wichtigste Zeit des Jahres markiert.