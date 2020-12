BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-O-Cha hat die Öffentlichkeit gebeten, die Behörden mit allen Informationen zu versorgen, die sie über illegale Schmugglernetzwerke haben. Diese seien die Ursache für den jüngsten Covid-19-Ausbruch in Samut Sakhon. Er bat die Menschen weiter, vorsichtiger zu sein und keine irreführenden Nachrichten zu verbreiten, die Panik erzeugen oder ein falsches Bild von Thailand im Ausland vermitteln könnten.

In einer Erklärung, die auf der Website des Außenministeriums veröffentlicht wurde, bat Prayut die Öffentlichkeit um Kooperation. Das Büro des Premierministers nehme alle Informationen über Schmuggelnetzwerke und Korruption entgegen. Der General bat die Medien, über Nachrichten zu berichten, die vom staatlichen Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) herausgegeben wurden, und die Öffentlichkeit nicht in die Irre zu führen oder falsche Informationen zu veröffentlichen.

Legale Arbeitsmigranten in Thailand seien nicht die Ursache des Virenproblems, wohl aber diejenigen, die sich illegal ins Land geschlichen hätten, da sie den Covid-19 Screening-Prozess nicht durchlaufen wollten. Die zuständigen Behörden seien angewiesen worden, die Schmugglernetzwerke zu untersuchen und Fabriken zu finden, die illegale Arbeiter einstellten. In der vergangenen Nacht hätten einige Arbeitgeber illegale Arbeiter auf der Straße ausgesetzt, da sie eine Bestrafung für die Anstellung dieser Arbeiter befürchteten.

Am Ende der Erklärung sagte Prayut, die Regierung kenne die Ursache des jüngsten Virenausbruchs und leite bereits mehrere Maßnahmen zur Eindämmung ein. Er versicherte der Öffentlichkeit, dass die derzeitigen Gesundheitsmaßnahmen in Thailand effizient seien, Thailand gehe es besser als vielen anderen Ländern.