Von: Redaktion DER FARANG | 26.02.20

BANGKOK: Alle öffentlichen Schulen der Stadt wurden wegen starker Luftverschmutzung bis Freitag geschlossen.

Die Luftqualität in der Stadt hat sich weiter verschlechtert, und die Situation dürfte sich aufgrund der schlechten Luftzirkulation und der Ansammlung von PM2,5-Staub in der Atmosphäre fortsetzen. Laut der Stadtverwaltung muss die Arbeit an Hochhausbaustellen und an Baustellen für geplante Elektrozugverbindungen bis zum Freitag eingestellt werden. Es ist der zweite derartige Schritt in den letzten Wochen.

Air Visual hat auf seiner Liste der Städte weltweit mit der schlechtesten Luftqualität am Dienstag um 12.50 Uhr Bangkok auf Platz 7 und Chiang Mai auf Platz 10 geführt. Der durchschnittliche Verschmutzungsgrad der thailändischen Hauptstadt lag bei 169 und von Chiang Mai bei 166. Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern (PM2,5) lagen in Bangkok und Chiang Mai bei 89,9 bzw. 83,6 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Die Behörde zur Kontrolle der Umweltverschmutzung (PCD) teilte auf ihrer Website Air4thai.pcd.go.th mit, dass die Luftqualität in Bangkok und nahe gelegenen Provinzen am Dienstag um 7 Uhr morgens größtenteils ungesund war und sich tendenziell verschlechtern wird. Laut PCD lag der PM2,5-Staubpartikelwert zwischen 54 und 88 Mikrogramm pro Kubikmeter.