Von: Björn Jahner | 12.09.19

PATTAYA: Freunde der Fleischeslust aufgepasst! Im Restaurant Casa Pascal, Second Road (ggü. Royal Garden Plaza), wird es von Freitag, 20. September bis Sonntag, 22. September wieder deftig, wenn das allseits beliebte Schlachtfest bzw. „Mezgete“, wie es in Schweizer Mundart heißt, ausgerichtet wird.

In diesem Jahr haben Kim und Pascal sowohl einen deutschen als auch einen Schweizer Metzgermeister engagiert, sprich jedem seine Wurst! Angeboten werden nachfolgende Schlacht-Spezialitäten:



Zarte Rinderzunge mit Vinaigrette und Meerrettich;



Ochsenmaulsalat mit Zwiebeln, Essiggurken und Petersilie;



„Metzelsuppe“ bzw. Rinderkraftbrühe mit Blut- und Leberwürsten, Speck und Gemüse;



Blutwurst und/ oder Leberwurst mit frittierten Zwiebeln;



„Kasseler Kamm“ bzw. geräucherter Schweinehals und/ oder geräucherter Bauernspeck;



Schlachtplatte mit einer St. Galler Schüblig, zwei Würs­te nach Wahl sowie Speck, Hals und Zunge.



Alle Gerichte werden mit Sauerkraut, grünen Bohnen, Erbsenpüree, Äpfeln, Senf und Kartoffeln nach Wahl serviert.



Die Schlachtfest-Angebote sind an allen drei Tagen von 11 bis 14 Uhr sowie von 18 bis 23 Uhr erhältlich.

Das Restaurant Casa Pascal befindet sich an der Second Road in Süd-Pattaya, schräg gegenüber der Royal Garden Plaza. Lageplan und Anfahrt mit Google Maps. GPS: 12.928697, 100.879844.

Tischreservierung, Tel.: 038-723.660. Infos: www.casa-pascal.com.