BERLIN (dpa) - Der Schauspieler und Autor Joachim Meyerhoff wird künftig an der Berliner Schaubühne zu sehen sein. «Er wird festes Mitglied im Ensemble», sagte eine Sprecherin des Theaters am Montag. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» darüber geschrieben, auch der RBB berichtete.

Meyerhoff arbeitet derzeit noch am Wiener Burgtheater und ist auch für seine Bücher bekannt, etwa «Alle Toten fliegen hoch: Amerika» und «Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war». Darin erzählt er von seiner Jugend in Schleswig-Holstein.

Nun wechselt er mit der neuen Spielzeit ins Ensemble der Berliner Schaubühne. Er werde weiter auch als Gast am Wiener Burgtheater zu sehen sein, etwa in «Die Welt im Rücken», sagte die designierte Sprecherin des Theaters in Österreich. Meyerhoff arbeitete auch am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg.