BERLIN (dpa) - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble kann dem Brexit auch etwas Positives abgewinnen. «Ich hätte mir sehr gewünscht, dass die Briten in der EU bleiben.



Aber wenn der Brexit wenigstens dazu führt, die verbleibenden Mitglieder zu vereinen, dann hätte er auch etwas Gutes gehabt», sagte Schäuble in einem am Freitag veröffentlichten Gespräch mit der «WirtschaftsWoche». «Der Abschied der Briten zeigt auf einmal, was wir an der EU haben. Und alle Stimmen, die vom Frexit oder Italexit geträumt haben, sind plötzlich verstummt.»

Schäuble hält es demnach für möglich, dass die Briten ihren Austritt zu einem späteren Zeitpunkt revidieren könnten. «Wer weiß, vielleicht kehren die Briten ja eines Tages zur EU zurück? Ich halte das im Kern für ebenso wenig ausgeschlossen wie vielleicht irgendwann einmal einen Beitritt der Schweiz. Vielleicht wird es eines Tages eine neue Volksabstimmung über den Wiederbeitritt geben», sagte Schäuble.