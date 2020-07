PATTAYA: Die Sawang Boriboon Wittaya School in Pattaya hat am Dienstag bekanntgegeben, fünf Tage (15.–20. Juli) lang zu schließen und nimmt den Schulbetrieb am Montag wieder auf.

Die Schule begründet die vorübergehende Schließung mit der derzeit hohen Denguefiebergefahr und der Besorgnis über die Covid-19-Situation in Rayong. Während der temporären Schließung sollen alle Schulgebäude gründlich desinfiziert und gereinigt werden.