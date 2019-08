KAIRO (dpa) - Das von Saudi-Arabien angeführte Militärbündnis hat eigenen Angaben zufolge erneut mehrere Raketen der jemenitischen Huthi-Rebellen abgefangen.

Die sechs Geschosse hätten zivile Objekte und Bürger in der saudischen Stadt Dschisan zum Ziel gehabt, zitierte die staatliche saudische Presseagentur SPA den Koalitionssprecher Turki Al Malki am Montag. Bei einem Raketenangriff auf den internationalen Flughafen von Abha in Saudi-Arabien waren Mitte Juni 26 Zivilisten verletzt worden.

Im Jemen kämpft eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition an der Seite der international anerkannten Regierung gegen die schiitischen Huthi-Rebellen. Diese werden vom Iran unterstützt. Die Rebellen hatten 2014 die Hauptstadt Sanaa sowie große Teile des Nordjemens eingenommen, wo auch ihr Siedlungsgebiet liegt. Das sunnitische Saudi-Arabien will den Einfluss des Irans im Jemen und in anderen Staaten der Region zurückdrängen.