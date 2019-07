Von: Redaktion DER FARANG | 02.07.19

BANGKOK: Die Touristenpolizei hat einen 39-jährigen Mann aus Sambia als Drogenhändler festgenommen.

Der Ausländer wurde am Ende der On Nut Soi 25/Sukhumvit Road Soi 77 festgesetzt. In der rechten Hand hielt er zwei Kartons mit Malee-Fruchtsaft. In den Saftbehältern fanden die Beamten zwei Riegel mit der Droge Methamphetamin („Ice“) mit einem Gesamtgewicht von 515 Gramm. Das Rauschgift war in schwarzes Klebeband gewickelt. In der Wohnung des Mannes in der Lumpini Ville stießen die Polizisten auf weitere 15 kleine Plastiktüten, in denen 1,2 Gramm der Droge versteckt waren. Der Sambier kommt wegen des Besitzes von Drogen der Klasse 1 vor Gericht.