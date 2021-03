Sänger soll Portrait des Königs in Brand gesetzt haben

BANGKOK: Die Polizei hat den Sänger Chai-amorn Kaewwiboonpan, auch bekannt als Ammy The Bottom Blues, am frühen Mittwoch in der Provinz Ayutthaya verhaftet, weil er angeblich ein Porträt des Königs in Brand gesetzt haben soll.

Bei der Festnahme bat Chai-amorn die Beamten, ihn in ein Hospital zu bringen. Er sei krank. Die Polizei transportierte ihn in ein Bangkoker Krankenhaus. Am Dienstag erließ das Strafgericht Haftbefehle gegen mehrere Verdächtige im Zusammenhang mit der Verbrennung eines Porträts Seiner Majestät des Königs in den frühen Morgenstunden des Sonntags vor dem Zentralgefängnis Klong Prem in Bangkok. Chai-amorn und zwei weitere Personen sind wegen Brandstiftung, Beleidigung des Königs und Computerkriminalität angeklagt.

Die Anklagen bringen schwere Strafen mit sich: 5 bis 20 Jahre Haft, lebenslänglich oder Tod für Brandstiftung, 3 bis 15 Jahre wegen Majestätsbeleidigung und jeweils fünf Jahre für unbefugtes Betreten einer staatlichen Behörde und für Computerkriminalität.