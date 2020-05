Russland weist US-Vorwürfe zu libyschem Falschgeld zurück

MOSKAU: Russland hat US-Vorwürfe wegen einer angeblichen Fälschung libyscher Banknoten entschieden zurückgewiesen. «Falsch sind hier nicht die libyschen Dinar, sondern die amerikanischen Äußerungen», teilte das russische Außenministerium am Samstag mit. Moskau reagierte damit auf eine Mitteilung des US-Außenministeriums, nach der Sicherheitsbehörden in Malta mutmaßlich von Russland gefälschte libysche Banknoten im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar sichergestellt hätten.

Der Vertrag zum Druck dieser Banknoten sei 2015 zwischen der russischen Aktiengesellschaft Gosnak und dem Chef der Zentralbank Libyens unterzeichnet worden, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Die Notenproduktion sei auch nötig gewesen, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, hieß es. Das russische Staatsunternehmen Gosnak kritisierte in einer Stellungnahme, dass die maltesischen Behörden das rechtmäßig gedruckte Geld illegal beschlagnahmt hätten. Das sei ein Verstoß gegen internationales Recht.

Die maltesischen Behörden hätten die Container bereits im September 2019 beschlagnahmt und trotz mehrfacher Aufforderungen keine Erklärung zum Verbleib des Geldes abgegeben - bis jetzt, da falsche Behauptungen aufgestellt würden. Auch die Expertenkommission zu Libyen im UN-Sicherheitsrat habe in der Druckauflage keinen Verstoß gegen Sanktionen gesehen, betonte der Staatsbetrieb.

Gegenwärtig gibt es nach russischer Darstellung wegen des Machtkampfes in dem Bürgerkriegsland faktisch zwei Zentralbanken. Eine befinde sich in der Hauptstadt Tripolis, wo die international anerkannte Regierung von Fajis al-Sarradsch die Kontrolle habe. Die zweite Bank liegt demnach in Torbuk. Russland gehört zu den Unterstützern des aufständischen Generals Chalifa Haftar, der in der Region das Sagen hat.

Das ölreiche Land war nach dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi 2011 ins Chaos gestürzt. Unzählige Milizen kämpfen seitdem in Libyen um Macht und Einfluss. Dabei mischen zahlreiche ausländische Mächte mit. Die Regierung von Al-Sarradsch ist mit der Türkei verbündet, während Haftar unter anderem auch von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Ägypten unterstützt wird.