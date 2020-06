Russischer Wissenschaftler wegen Spionagevorwurfs unter Hausarrest

Written by: Redaktion (dpa) | 15/06/2020

ST. PETERSBURG: Wegen angeblicher Spionage für China wird in Russland gegen einen hochrangigen Wissenschaftler ermittelt. Der 78 Jahre alte Präsident der Arktischen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg stehe deshalb seit Februar unter Hausarrest, sagte sein Anwalt Iwan Pawlow am Montag der Agentur Interfax zufolge. Waleri Mitko werde vorgeworfen, geheime Militärinformationen an den chinesischen Geheimdienst weitergegeben zu haben.

Dabei soll es um Entwicklungen zum Orten von U-Booten gegangen sein, zitierte die Agentur nicht näher genannte Quellen. Diese Informationen seien zwischen 2017 und 2018 gesammelt worden. Dem Forscher drohen im Falle einer Verurteilung 20 Jahre Haft.

Mitko streitet demnach alle Anschuldigungen ab. Der Wissenschaftler habe 2018 in die chinesische Hafenstadt Dalian fliegen wollen, wo er seit 2016 Gastprofessor sei und zweimal im Jahr eine Vorlesung in Hydrophysik gehalten habe, sagte sein Anwalt. An einem Flughafen sei sein Gepäck von Ermittlern des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB geöffnet worden, hieß es in Medienberichten.

Nach Darstellung des Anwalts dienten die Dokumente in dem Koffer der Vorlesung. Die Informationen seien aus offenen Quellen zusammengetragen worden. Die Wohnung des Forschers sei im Februar durchsucht worden. Pawlow zufolge erinnert der Fall an andere Spionagevorwürfe gegen russische Wissenschaftler, die ins Ausland gereist seien. Solche Verfolgungen von Experten in Russland seien «zu einer Art Trend» geworden.