Von: Redaktion DER FARANG | 17.06.19

PATTAYA: Eine 35-jährige Russin wurde beim Überqueren einer Straße an der Brücke zum Hafen Bali Hai von einem schweren Motorrad erfasst und tödlich verletzt.

Das Motorrad fuhr ein Tourist aus Kuwait, sein Sozius soll ebenso aus Kuwait stammen. Sie sollen zu einer zehnköpfigen Motorradgang aus dem Nahen Osten gehören, die mit ihren schweren Maschinen in hohem Tempo durch die Stadt fahren. Fahrer und Sozius wurden nach dem Unfall am Samstagabend mit erheblichen Verletzungen in das Bangkok Hospital Pattaya bzw. in das Memorial Hospital eingeliefert. Rettungshelfer der Stiftung Sawang Boriboon brachten die Russin in ein Krankenhaus. Dort stellten Ärzte ihren Tod fest.