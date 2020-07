PATTAYA: Eine 33-jährige Russin wird beschuldigt, ihre ein Jahr und sieben Monate alte Tochter am Sonntag ermordet und dann versucht zu haben, sich durch einen Sprung von einem Balkon im dritten Stock umzubringen. Die Frau überlebte den Sturz mit leichten Verletzungen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr in einem fünfstöckigen Wohnhaus in Naklua. Die Russin behauptete gegenüber den Rettungskräften, die als erste am Tatort eintrafen, ihr Mann habe sie missbraucht. Doch der Vermieter des Wohnkomplexes sagte aus, die Frau habe nicht mit einem Ehemann zusammengelebt, sondern nur mit ihrer Tochter. Die Russin befand sich Berichten zufolge in einem verzweifelten, emotionalen Zustand.

Die Polizei von Banglamung drang in die Wohnung der Ausländerin im dritten Stock ein und fand im Badezimmer die Leiche ihrer Tochter. Nach Angaben der Ermittler war sie offenbar geschlagen worden. Die Leiche war mit Handtüchern bedeckt.