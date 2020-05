Written by: Redaktion (dpa) | 01/05/2020

MOSKAU: Wegen der Corona-Pandemie haben in Russland zahlreiche Parteien ihre Kundgebungen zum Tag der Arbeit ins Internet verlagert. Im Radio und auf zahlreichen Online-Plattformen gab es am Freitag Flashmobs und Konzerte mit sowjetischen Liedern. Auf Youtube luden etwa Parteien die Menschen ein, über ihre finanziellen Schwierigkeiten und Probleme in der Selbstisolation zu sprechen. Bis zu drei Millionen Russen sollten nach Angaben der Gewerkschaft an den Aktionen im Internet teilnehmen.

Nur einzelne Mitglieder der Kommunistischen Partei seien in Moskau auf die Straße gegangen und hätte ihre Streikposten vor dem Rathaus und dem Präsidialamt bezogen, berichtete der Radiosender Echo Moskwy. Die wenigen Demonstranten forderten demnach mehr Rechtsschutz für Arbeitnehmer in der Krise. Zudem soll ihren Forderungen zufolge jeder Russe 25.000 Rubel (rund 300 Euro) als Hilfe bekommen.

Normalerweise organisieren die Gewerkschaften am 1. Mai landesweit traditionelle Märsche mit Zehntausenden Teilnehmern. Die Teilnehmer skandieren dann im Stadtzentrum, schwenken Flaggen und lassen Luftballons steigen. In Moskau und in vielen Regionen des Landes gelten jedoch wegen der Pandemie strenge Ausgangsbeschränkungen. In Russland gibt es offiziell knapp 115.000 Corona-Fälle.