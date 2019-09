Von: Björn Jahner | 29.09.19

HUA HIN: Sunshine International, der Spezialist für luxuriöse Ruhestandsresidenzen in Thailand, befindet sich weiter auf Expansionskurs. Der Baufortschritt von Sunshine Hills Hotel & Residences schreitet im Rekordtempo voran. Sechs von acht Stockwerken sind bereits fertiggestellt und die Vorfreude steigt auf die Eröffnung der neuesten Residenz der etablierten Marke, die sich direkt neben der Sunshine International Retirement Residence befindet.

Zu den Ausstattungsmerkmalen des Projekts zählen unter anderem ein einladender Swimmingpool in der tropischen Gartenanlage, ein Restaurant sowie eine Skybar und Lounge im achten Stockwerk des Gebäudes. Entspannen und sich fit halten kann man in Sauna, Spa und Fitnesscenter im dreistöckigen Nebengebäude, in dem sich im Untergeschoss außerdem bewachte Parkplätze befinden.

Ruhestand komfortabel und sorgenfrei

Zielgruppe von Sunshine Hills Hotel & Residences sind Europäer im Rentenalter, die eine luxuriöse Alternative zu den Altersresidenzen in der Heimat zu einem attraktiven Preis suchen und ihren Ruhestand unter der Sonne der Tropen völlig frei von Problemen genießen möchten. Wie auf Knopfdruck lassen sich professionelle, altersgerechte Dienstleistungen hinzubuchen, vom ambulanten Pflegepersonal über Krankenhaustransfers bis hin zu Hilfskräften für anfallende Belange des Alltags, wenn der müde Körper nicht mehr so will wie in jungen Jahren. Völlig unkompliziert und zu einem weitaus günstigeren Preis als in der Heimat bei einer weitaus höheren Pflegequalität. Annehmlichkeiten wie Zimmerservice, Apartmentreinigung zweimal wöchentlich, WiFi-Internet, deutsches Streaming-TV, Hors D'oeuvre, Canapés, Nachmittagstee oder ein Shuttletransfer in die City und an den herrlichen Sandstrand von Hua Hin sowie viele weitere Dienstleistungen sind übrigens im Service von Sunshine International inklusive. Gerade ältere Bewohner schätzen sehr, dass sie hier im Gegensatz zur Heimat nicht einsam und isoliert, sondern umgeben von Gleichgesinnten ihren Lebensabend in vollen Zügen genießen können.

Deutschsprachige Beratung

Mit einer kleinen Investition bei langfristigen Mieteinnahmen ist der Kauf einer Wohnung im Sunshine Hills Hotel & Residences zudem eine interessante Altersvorsorge. Worauf noch warten? Alle weiteren Fragen werden unter der Rufnummer +66 (0)95-550.9505 beantwortet. Weitere Informationen erhalt man auf der Webseite www.sunshine-residences.com/sunshinehills.