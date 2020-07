Rückverfolgung per QR-Code-Scan bei Bar- und Club-Besuch

Pattayas Walking Street in Vor-Corona-Zeiten. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Gemäß einer jüngsten Entscheidung des Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) müssen sich alle Gäste von Bars, Pubs, Karaoke-Bars, Diskotheken, Body Massage Parlours sowie alle anderen weiteren mit dem Nachtleben in Verbindung stehenden Einrichtungen beim Betreten der Lokalität per QR-Scan im Thai-Chana-Personenrückverfolgungssystem einchecken und beim Verlassen wieder auschecken.

Das Thai-Thai-Chana-Personenrückverfolgungssystem wurde von der IT-Abteilung der Krung-Thai-Bank entwickelt und soll laut Regierung als nationales Instrument zur Rückverfolgung und Benachrichtigung von Personen eingesetzt werden, die Lokalitäten mit hoher Corona-Infektionsgefahr besuchen, zu denen u.a. alle Einrichtungen des Nachtlebens gehören. Das System wurde als erstes in Shopping Malls und Gastronomiebetrieben eingeführt, als zusätzliche Schutzmaßnahmen zum obligatorischen Temperaturmessen der Gäste und Nasen-Mund-Schutzmasken-Pflicht.