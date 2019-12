Rückschlag für Real Madrid

Written by: Redaktion DER FARANG | 23/12/2019

MADRID (dpa) - Real Madrid hat im spanischen Meisterschaftskampf einen Rückschlag hinnehmen müssen.

Einen Tag nach dem 4:1-Erfolg von Titelverteidiger FC Barcelona gegen Deportivo Alaves kamen die Königlichen um Nationalspieler Toni Kroos am Sonntag im eigenen Stadion gegen Athletic Bilbao nicht über ein 0:0 hinaus. Nach dem dritten Unentschieden in Folge liegt Real in der Tabelle jetzt mit 37 Punkten zwei Zähler hinter Barcelona. Kroos hatte in der 19. Minute die große Chance auf einen Treffer, doch Bilbao-Schlussmann Unai Simon lenkte den Schuss gerade noch an die Latte. Am 4. Januar geht es für das Kroos-Team beim FC Getafe weiter, in Barcelona kommt es zum Stadt-Derby zwischen Espanyol und dem spanischen Fußball-Meister.