Foto: The Nation

BANGKOK: Die Immigration hat auf dem Flughafen Suvarnabhumi bei Kontrollen festgestellt, dass fünf aus Südkorea zurückgekehrte Thais mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sein könnten. Zwei wurden in ein Krankenhaus eingeliefert, die anderen müssen 14 Tage in ihren Wohnungen in Quarantäne bleiben.

Nach Angaben des Außenministeriums haben über 5.000 Thais die südkoreanische Einwanderungsbehörde kontaktiert und sind bereit, das Land zu verlassen. Die Gesamtzahl der in Südkorea tätigen Thais beträgt 22.257 (Stand Januar 2020). In den sozialen Netzwerken wurden Vermutungen laut, die Rückkehrer könnten das neuartige Coronavirus nach Thailand einschleppen. Zur Sicherheit der Bevölkerung wurde gefordert, alle ankommenden Frauen und Männer in Quarantäne zu stellen.

Laut dem stellvertretenden Sprecher der Immigration, Oberst Cherngron Rimpadee, hat seine Behörde für alle aus Südkorea zurückkehrenden Arbeiter Vorsichtsmaßnahmen festgelegt. 50 von ihnen sollten täglich über den Flughafen Suvarnabhumi und 20 über den internationalen Flughafen Don Mueang ankommen. „Wir haben Fluggesellschaften kontaktiert, um diese Gruppen zu trennen. Sie werden mit Thermoscan-Infrarotkameras gemäß dem Standard des Gesundheitsministeriums gescreent. Diejenigen, bei denen Fieber festgestellt wird, werden in ein Krankenhaus gebracht“, fügte der Oberst hinzu.