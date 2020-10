Der thailändische Botschafter in der Schweiz S.E. Khun Chakri Srichawana (M.), DER FARANG-Geschäftsführer Martin Rüegsegger (l.) und Schwägerin Kesorn Mokkoksung Rüegsegger (r.) beim Check-in am Flughafen Zürich.

BANGKOK: Am 15. September 2020 hob am Flughafen Zürich pünktlich um 15.15 Uhr der Repatriationsflug der SWISS von Zürich nach Bangkok ab. Der Rückführungsflug wurde von der Königlich-Thailändischen Botschaft in Bern organisiert, um sowohl Thailändern als auch ausländischen Residenten die Rückkehr nach Thailand zu ermöglichen.

Neben dem Botschafts­team, das sich engagiert um die Fluggäste kümmerte, war auch der thailändische Botschafter in der Schweiz, S.E. Chakri Srichawana, persönlich vor Ort dabei, um den reibungslosen Ablauf beim Check-in zu gewährleisten. So kümmerte sich das Botschaftsteam um fehlende Dokumente und gab allen Passagieren noch ein Proviant-Päckchen mit auf den Weg.

Auf die Landung folgt die Quarantäne

Warteschlange vor dem SWISS-Schalter für den Rückführungsflug von Zürich nach Bangkok am 15. September 2020. An Bord waren sowohl Thais als auch Ausländer.

Geschafft: Khun Kesorn telefoniert mit ihren Freunden und Verwandten im Quarantänehotel in Pattaya.

Nach der Landung in Bangkok stellte für beide Rückkehrer-Gruppen die staatliche oder alternative staatliche Quarantäne-Einrichtung das nächste Ziel ihrer Reise dar, in der sie die darauf folgenden 15 Nächte verbringen mussten. Während die ausländischen Rückkehrer die Quarantänezeit in einem bereits im Vorfeld gebuchten ASQ-Hotel in Bangkok verbrachten, bezogen die thailändischen Passagiere eines der staatlichen Quarantänehotels in Pattaya.

So auch Kesorn Mokkoksung Rüegsegger, die ihre Quarantäne im Jomtien Palm Beach Hotel & Resort absolvierte. Gegen die Langeweile halfen viele Telefonate mit Familienangehörigen und Freunden, die mehrere Male den Vorplatz des Hotels aufsuchten, um mit Khun Kesorn in Blickkontakt zu plaudern, die mit dem Handy am Ohr aus dem Hotelfenster winkte.

16 Tage und mehrere Covid-19-Tests mit negativem Befund später konnte sie überglücklich nach Hause zurückkehren, sowie natürlich auch alle anderen ausländischen und einheimischen Passagiere des Repatriationsflugs der SWISS.

