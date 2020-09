Roy-Black-Statue am Wörthersee gestohlen

Written by: Redaktion (dpa)

Ein Überblick über das Stadion wird in der Nähe des Wörthersees,Klagenfurt stattfinden. Foto: epa/Gert Steinthaler / Expa

VELDEN: Unbekannte Täter haben am Wörthersee eine Statue des Schauspielers und Schlagersängers Roy Black («Ganz in Weiß») gestohlen. Wie die österreichische Polizei mitteilte, wurde das Denkmal in Velden aus der Verankerung gerissen. Auf dem Video einer Überwachungskamera sind laut Polizei zwei Personen zu sehen, die nach der Tat das Weite suchen.

Der Schaden für den Tourismusverband betrage mehrere tausend Euro, wie die Nachrichtenagentur APA am Freitagabend berichtete. Medienberichten zufolge war die Büste erst in der vergangenen Woche enthüllt worden.

Roy Black gehörte bis zu seinem Tod 1991 zu den beliebtesten Schlagersängern im deutschsprachigen Raum. Großen Erfolg hatte die RTL-Serie «Ein Schloß am Wörthersee», die 1990 auf Sendung ging - mit dem Schlosshotel Velden und Roy Black in den Hauptrollen.