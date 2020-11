Written by: Björn Jahner | 11/11/2020

PATTAYA: Am Sonntag, 29. November erfolgt vor dem Einkaufszentrum CentralFestival Pattaya Beach an der Beach Road von 05.00 bis 09.30 Uhr der Wohltätigkeitslauf „Run To End Polio“ zugunsten der „Stop Polio“-Initiative von Rotary International.

Die Läufer gehen in drei Kartegorien an den Start: 10,5 km, 5 km und 3 km. Die Startgebühr beträgt 500 Baht. Weitere Infos und Läuferregistrierung hier.