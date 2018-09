Written by: Michael Lenz | 01/09/2018



PHNOM PENH: Die Holzmafia in Kambodscha macht selbst vor dem Nationalheiligtum Angkor Wat nicht Halt. Am 8. August haben Unbekannte im Angkor Archäologie Park mehrere Rosenholzbäume illegal gefällt.

Die zwei Meter langen Baumstämme mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern seien in der Nähe des Tatortes gefunden und sichergestellt worden, berichtete die „Phnom Penh Post“. Das Siamesische Rosenholz gilt vor allem durch die illegalen Rodungen als gefährdete Baumart. Der illegale Handel ist durch die immense Nachfrage aus China nach dem Luxusholz fast zu lukrativ wie der Drogenhandel. Von der Gier nach Rosenholz sind auch die Bestände in Thailand, Laos und zunehmend Myanmar betroffen. Der Handel mit Rosenholz ist durch internationale Artenschutzabkommen als auch nationale Gesetze in den drei Ländern sowie in China verboten.