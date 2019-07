Von: Redaktion DER FARANG | 06.07.19

BANGKOK: Der Zoll wird bis Ende dieses Jahres auf dem Flughafen Suvarnabhumi Förderband-Röntgengeräte in Betrieb nehmen, mit denen das gesamte Gepäck nach illegalen und eingeschmuggelten Markenartikeln gescannt werden kann.

Der Generaldirektor der Zollabteilung, Krissada Jinawicharana, teilte am Freitag mit, seine Agentur habe 23 Förderband-Röntgengeräte erhalten und am Internationalen Airport Suvarnabhumi installiert. Sie sollen noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. Die Automaten können das aufgegebene Gepäck scannen und den Beamten helfen, illegale Gegenstände wie Betäubungsmittel oder Waren aufzuspüren. Bis jetzt wurde das Gepäck nach dem Zufallsprinzip geöffnet und durchsucht. Der Zoll wird weiter ein künstliches Intelligenzsystem entwickeln, um Röntgenbilder mit denen auf Flughäfen in anderen ASEAN-Ländern zu verknüpfen.