Von: Redaktion DER FARANG | 12.11.19

PHANG-NGA: In der Nähe der Insel Ta Chai im Nationalpark Similan Islands haben Taucher einen fünf Meter breiten Riesenmanta entdeckt.

Laut Somporn Kaewmaneechote, einem Tauchlehrer bei Sea Turtle Diver, wurde der Manta am Sonntagmorgen von einer Gruppe von Tauchern gesichtet, die die Unterwasserlandschaft in der Nähe der Insel Ta Chai in einer Tiefe von 26 Metern erkundeten. „Als wir in die Tiefe von 18 Metern zurückkamen, erblickten wir den Riesenmanta. Wir sehen hier selten Manta-Rochen dieser Größe“, berichtet Somporn.

Für Ruamsin Manajongprasert, Leiter des Nationalparks Similan Islands, ist der Riesenmanta ein weiteres Zeichen, dass sich das Ökosystem erholt hat. Die Insel Ta Chai war seit 2016 für Touristen gesperrt, weil das Korallenriff rund um die Insel von den vielen Touristenbooten beschädigt worden war. „Das Riff hat begonnen, sich selbst zu heilen", freut sich Ruamsin. Außerdem hätten Bürger den Strand gesäubert, was dazu beigetragen habe, den Tod von Meerestieren durch das Fressen von Meeresmüll zu verringern." Die Insel Ta Chai wurde Anfang dieses Jahres wiedereröffnet. Zu sehen sind dort jetzt seltene Meerestiere wie Delfine, Walhaie und Rochen.