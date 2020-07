Rettungsschwimmer patrouillieren an leeren Stränden

Von: Björn Jahner | 18.07.20

Unbesetzter Wachturm an der Beach Road. Foto: Jahner

PATTAYA: Rettungsschwimmer setzen am Pattaya Beach sowie Jomtien Beach ihre Arbeit fort und patrouillieren täglich an beiden Stränden, auch wenn sich derzeit keine ausländischen Touristen im Land aufhalten. Gemäß Tanawan Damrongsiri, ein Mitarbeiter des Marine-Sicherheitskontrollzentrums, soll daran aus Sicherheitsgründen auch weiter festgehalten werden.

Am Strand von Pattaya und am Jomtien-Strand gibt es zwei Rettungsschwimmertürme, an denen laut Khun Tanawan täglich drei Rettungsschwimmer stationiert sind*.

Khun Tanawan sagte gegenüber der Presse, dass Rettungsschwimmer darüber hinaus an den fünf Schwimmbereichen am Pattaya Beach anwesend sind: Höhe Soi 1, Höhe Soi 6, Höhe Soi 9, Höhe Soi 11 und Höhe Soi 13/2. Ihre Arbeitszeiten sind täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr. Für Patrouillenfahrten am 2,7 Kilometer langen Strand stehen ihnen ATV-Fahrzeuge bereit.