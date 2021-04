Rekordzahl von Corona-Toten in Thailand

BANGKOK: Mit 7 Todesfällen meldete das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am Donnerstag die höchste Zahl von Corona-Opfern seit Beginn der Pandemie vor über einem Jahr. Damit stieg die Zahl der Toten auf 117.

Zu den Todesopfern gehört eine 24-jährige Frau in der Provinz Phatthalung, die am 7. April ein Vergnügungslokal besucht hatte und am 17. April positiv getestet wurde. Sie starb drei Tage später. Sie hatte unter Fettleibigkeit gelitten. Das zweite Todesopfer war eine 48-jährige Frau in Saraburi, die Probleme mit Allergien hatte. Sie war am 5. April mit einem Covid-Patienten in Kontakt gekommen und wurde am 19. April in das Krankenhaus eingeliefert. Sie starb am folgenden Tag. Der dritte Fall war ein 83-jähriger Mann aus Bangkok, der unter Bluthochdruck und Hyperlipidämie litt. Er wurde am 24. März positiv getestet und starb am 20. April.

Der vierte Todesfall war eine 80-jährige bettlägerige Patientin in Nakhon Pathom. Sie wurde am 16. April positiv getestet und starb am folgenden Tag im Krankenhaus. Das fünfte Todesopfer war ein 45-jähriger Mann aus Bangkok, der an Bluthochdruck und Hyperlipidämie litt. Er war am 9. April mit einem Covid-19-Patienten in Kontakt gekommen, wurde am 19. April ins Krankenhaus eingeliefert und starb am folgenden Tag. Der sechste Todesfall war der eines 59-jährigen Mitarbeiters eines Sozialunternehmens in Bangkok, der an Diabetes litt. Er wurde am 20. April ins Krankenhaus eingeliefert und starb noch am selben Tag. Das siebte Todesopfer war ein 86-jähriger Einwohner von Bangkok, der einem Herzinfarkt erlag, verursacht durch Komplikationen mit dem Coronavirus. Er hatte am 5. April einen Covid-19-Patienten kennengelernt und wurde am 16. April positiv getestet. Er starb am Mittwoch.

Von den 1.458 neuen Covid-19-Fällen waren die meisten oder 446 in Bangkok, gefolgt von 118 in Nonthaburi, 99 in Chiang Mai und 97 in Chonburi. Bis zum Donnerstag war die Zahl der bestätigten Fälle in Thailand auf 48.113 gestiegen. Davon waren 44.867 lokal angesteckt worden, darunter 20.914, die durch proaktive Tests gefunden wurden, während 3.246 Rückkehrer waren.

Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi meldete am Donnerstagmorgen 97 neue Covid-19-Fälle, ein leichter Anstieg gegenüber den vier vorangegangenen Tagen. Mit 46 Infektionen entfielen die meisten Fälle auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya. Auf der Liste folgten die Stadt Chonburi mit 18 Fällen, Sri Racha mit 8, Bor Thong mit 5, Sattahip, Pan Thong und Koh Si Chang mit jeweils 4, Phanat Nikhom mit 3 und Ban Bueng mit 1. Vier Infizierte haben ihren Wohnsitz in einer anderen Provinz.

In den letzten 24 Stunden haben 141.670 Menschen landesweit ihre erste Impfung gegen Covid-19 erhalten, während 10.560 ihre zweite Impfung bekamen. Die Gesamtzahl der verabreichten Dosen in Thailand erhöhte sich auf 864.840.