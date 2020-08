Reisewarnung hat für Buchmann-Rennstall keine Auswirkungen

Von: Redaktion (dpa) | 25.08.20

NIZZA: Die Reisewarnung des Robert-Koch-Institus für die Region an der Côte d'Azur hat für den deutschen Radrennstall Bora-hansgrohe mit Topfahrer Emanuel Buchmann keine Auswirkungen auf die Teilnahme an der Tour de France. «Die Reisewarnung ist hauptsächlich für Touristen gedacht und für aufschiebbare Reisen. Unsere Reise ist definitiv nicht aufschiebbar, und touristischen Zwecken dient unsere Reise an die Côte d'Azur auch nicht», sagte Teamchef Ralph Denk der Deutschen Presse-Agentur.

Die Frankreich-Rundfahrt beginnt am Samstag in Nizza. Seit Montagabend gilt eine Reisewarnung für die Regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur und Île-de-France in und um Paris. Er sei sehr entspannt, so Denk. «Wir haben da so strenge Vorschriften zu erfüllen, was uns der Veranstalter auferlegt hat. Wir fühlen uns da sicher.» Die Zuschauer auszuschließen, hält Denk kaum für möglich.

«Bauchschmerzen» bereiten Denk allerdings die Maßnahmen der Tour-Organisation, bei zwei positiven Corona-Fällen innerhalb einer Mannschaft in einem Zeitraum von sieben Tagen den ganzen Rennstall auszuschließen. «Es werden Entscheidungen anhand von solchen Testergebnissen getroffen, die aus sportlicher Sicht massiv sind. Es ist das weltgrößte Sportereignis in diesem Jahr. Und dann verlässt man sich auf Tests ohne Gegenprobe», sagte der Teamchef. Rein mathematisch gesehen werde es Fälle geben. «Es werden Entscheidungen ohne Rechtsgrundlage getroffen. Das wird hart», sagte Denk.

Mit Blick auf die Aussichten des Vorjahresvierten Buchmann hat Denk die Erwartungen runtergeschraubt. «Das Podium wäre mehr als ein Sechser im Lotto. Es ist nicht nur die Verletzung, die Energie und Regeneration gekostet hat. Das Training hat auch nicht stattgefunden, wie es geplant war. Wir müssen damit umgehen, dass wir kleinere Brötchen backen», sagte der Bayer. Buchmann war vor einer Woche bei der Dauphiné-Rundfahrt schwer gestürzt und hatte starke Prellungen erlitten.