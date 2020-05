BANGKOK: Bahnreisende im Fernverkehr der Thailändischen Staatsbahn (SRT) müssen auf provinzüberschreitenden Fahrten neu ein Reiseformular (T.8 TP) ausfüllen, mit dem sie den Grund für eine Reise durch oder in eine von ihrem Wohnsitz abweichende Provinz offenlegen müssen.

Die Daten­erhebung ist Teil einer Reihe von neuen Maßnahmen für den Fernverkehr der Bahn, die vom Ministerium für Eisenbahnverkehr erlassen wurden, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Angegeben werden müssen:

• Reisedaten (Zug-, Ticket-, Waggon- und Sitzplatznummer, Start- und Zielpunkt der Reise, Abfahrts- und Ankunftszeit, Reisedatum)

• Personenbezogene Daten (ID-Card- oder Reisepassnummer, Vor- und Nachname, Geschlecht, Alter)

• Reisegrund

• Adresse des Aufenthaltsortes im Zielgebiet (14 Tage)

• Wohnsitz

• Telefonnummer

• Symptome einer Corona-Infektion (Durchfall, Übelkeit, Bauchschmerzen, Fieber, Ausschlag, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Husten, Atemnot, geschwollene Lymphknoten)

Reisende sollten früher als gewohnt am Bahnhof eintreffen, da vor dem Einsteigen im Zug ein Gesundheits-Screening erfolgt. Das vorgeschriebene Reiseformular steht online zum Download bereit und ist in allen Bahnhöfen des Landes an den Schaltern erhältlich.