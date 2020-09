Regierung will Waldbrände eindämmen

Die Bevölkerung soll für die Gefahr von Waldbränden und Brandrodung sensibilisiert werden. Foto: The Thaiger

THAILAND: Die Regierung will die von Menschen verursachten Busch- und Waldbrände und das Abbrennen von Feldern und den daraus entstehenden gesundheitsschädlichen Smog in 17 nördlichen Provinzen eindämmen.

Die Ursachen sollen an der Wurzel gepackt werden, sagte Premierminister Prayut Chan-o-cha am Donnerstag bei einem Treffen mit den Gouverneuren der 17 Provinzen. Es sei wichtig, die Ursachen der Waldbrände zu beseitigen, die auf die Lebensweise der Dorfbewohner zurückzuführen seien. Die Regierung will den Kampf zur Verhütung von Waldbränden unterstützen, indem sie die örtliche Bevölkerung und Organisationen mit neuen Technologien ausstattet, z.B. mit Werkzeugen, um Wasserquellen für die Landwirtschaft zu finden.

Jede Provinz soll eine Kommandozentrale unter der Leitung des Provinzgouverneurs zur Bekämpfung von Waldbränden und Dunst einrichten. Prayut unterstrich auch die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den staatlichen Behörden. Die Öffentlichkeit solle einbezogen werden, um deren Bewusstsein für Brände zu schärfen.