Regierung verlÃ¤ngert im SÃ¼den den Ausnahmezustand

PATTANI/YALA/NARATHIWAT: In den drei südlichen Provinzen Narathiwat, Yala und Pattani hat die Regierung den Ausnahmezustand um weitere drei Monate verlängert.

Zu den Notstandsgebieten gehören alle Bezirke in den drei Provinzen mit Ausnahme von Srisakhon, Su-Ngai Kolok und Sukirin in Narathiwat, Betong in Yala sowie Maikaen und Maelan in Pattani. Die Verlängerung des Ausnahmezustands soll es den Sicherheitseinheiten ermöglichen, Aufständische aufzuspüren und festzunehmen, die die nationale Sicherheit durch Gewalt und Terroraktionen zu untergraben versuchen. Zudem soll der neuerliche Erlass die Sicherheit der Menschen im tiefen Süden gewährleisten.