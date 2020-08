Regierung schafft über 90.000 Arbeitsplätze

Von: Redaktion DER FARANG | 18.08.20

BANGKOK: Um Arbeitslosen einen Job anzubieten und die Wirtschaft nach dem Ausbruch von Covid-19 anzukurbeln, will die Regierung über 90.000 Arbeitsplätze bereitstellen.



Arbeitsminister Suchart Chomklin hat sein Ministerium angewiesen, freie Stellen im In- und Ausland zu besetzen. Von den 91.444 Stellen stehen 42.367 im Inland zur Verfügung, vor allem in Projekten des Östlichen Wirtschaftskorridors (EEC) in den Provinzen Rayong, Chonburi und Chachoengsao. Die erforderlichen Qualifikationen reichen vom Grundschul- bis zum Bachelor-Abschluss. Die restlichen 49.077 Stellen sind Übersee-Arbeitsplätze in Ländern, in denen sich die Covid-19-Situation zu verbessern begonnen hat, wie Taiwan, Japan, Südkorea, Malaysia, Singapur und Israel.

Um die Arbeitslosigkeit zu reduzieren, hat die Regierung auch Ministerien angewiesen, mehr Festangestellte und Teilzeitkräfte einzustellen, so z.B. in den Ministerien für Hochschulbildung, natürliche Ressourcen und Umwelt sowie Landwirtschaft und Genossenschaften. „Was das Arbeitsministerium betrifft, so haben wir für das Finanzjahr 2021 ein Budget für die Einstellung von zusätzlichen 30.000 Personen vorgesehen", fügte Suchart hinzu.