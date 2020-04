Regierung plant Hilfspaket für Landwirte

BANGKOK: Familien von Landwirten sollen nach einem Vorschlag des Finanzministeriums eine Einmalzahlung zwischen 15.000 und 30.000 Baht erhalten. Dafür müsste die Regierung bis zu 400 Milliarden Baht bereitstellen.

Vom Covid-19-Ausbruch betroffene Landwirte sind nicht durch das derzeitige Cash-Handout-System abgedeckt, bei dem jeder Arbeitnehmer drei Monate lang 5.000 Baht erhält. Das Programm umfasst weiter Freiberufler und Selbstständige, deren Zahl auf 9 Millionen Menschen geschätzt wird.

Nach dem ursprünglichen Vorschlag soll jede Landwirtsfamilie 15.000 Baht bekommen. Rund neun Millionen Familien würden davon profitieren. Laut Alongkorn Polabutr, Berater des Landwirtschaftsministeriums, will die Behörde Landwirten bis zu 30.000 Baht auszahlen. Bauern sind von der Dürre betroffen, und Familienmitglieder, die in Städten arbeiteten, kehrten aufgrund von Betriebsstilllegungen zu ihren Familien zurück. Für die Mehrheit der Bauernfamilien stammt der größte Teil ihres Einkommens aus nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten, so von Geldern von Familienmitgliedern, die in Städten oder im Ausland arbeiten.