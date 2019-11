Von: Redaktion DER FARANG | 28.11.19

BANGKOK: Die Regierung plant die Einführung von „Double Tourist Visa" mit zeitlicher Begrenzung.

Das hat Kobsak Pootrakul, stellvertretender Generalsekretär des Premierministers, angekündigt. Thailand erwäge eine Reihe von Maßnahmen, um mehr ausländische Touristen ins Land zu holen. Mit einem „Double Tourist Visa" könnten Thailand-Urlauber in benachbarte Länder wie Kambodscha, Laos oder Malaysia reisen und anschließend wieder in das Königreich zurückkehren, ohne ein neues Visum beantragen zu müssen. Es sollen auch mehr Touristen die Möglichkeit erhalten, ihr Visum online zu beantragen. Medien berichten weiter, dass die Grenzkontrollstellen in Nong Khai und Sadao, also zwischen Thailand und Laos sowie Thailand und Malaysia, drei Monate rund um die Uhr geöffnet bleiben. Anschließend soll entschieden werden, ob die 24-Stunden-Öffnung beibehalten wird.