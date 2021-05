BANGKOK: Trotz anhaltender Covid-19-Krise hält die Regierung in Bangkok weiter an ihrem Plan zur baldigen Wiedereröffnung des Landes für internationale Touristen fest.

Laut Regierungssprecherin Traisulee Traisoranakul ist eine Lockerung der Einreisebestimmungen für bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Besucher aus dem Ausland vorgesehen. Sie sollen ab Oktober von der bisher obligatorischen Covid-19-Quarantäne befreit werden, wenn sie nach Bangkok oder in eines der zehn Top-Touristenziele des Landes reisen. Darunter befinden sich die Provinzen Chonburi (Pattaya), Phang Nga, Surat Thani (Koh Samui) und Krabi. Parallel zur Regierungsankündigung werden in Phuket im Süden des Landes zwischenzeitlich alle Vorbereitungen getroffen, um ab Juli geimpften Besuchern aus dem Ausland einen quarantänefreien Aufenthalt in der Inselprovinz im Rahmen eines Pilotprojekts zu ermöglichen. Voraussetzung für die Wiedereröffnung des Eilands ist, dass bis zum anvisierten Termin ein Großteil der Einwohner Phukets gegen das Coronavirus geimpft sein wird, um eine Herdenimmunität zu erzeugen. Erst danach sollen die Massenimpfungen im Rest Thailands beginnen. Gemäß Traisulee könnte der Plan in diesem Jahr rund 3,5 Millionen Touristen anlocken und dem Land Einnahmen in Höhe von 298 Milliarden Baht bescheren. Sie fügte hinzu, dass vorher mindestens 70 Prozent der Einwohner in jeder der zehn vorgesehenen Provinzen geimpft werden müssten.